Kaja Kallas kantsler Lemetti vabastamisest: valitsus muutis korruptsioonist teatamise karistatavaks 

„Maaeluministeeriumi kantsleri ametist vabastamine näitab, et valitsus karistab neid, kes on ausad, seaduskuulekad ja teevad oma tööd südametunnistusega. Peaminister ise tellis riigisekretärilt raporti, mis kinnitas, et kantsler Lemetti rääkis tõtt. Ometi saab tõe eest seisnud riigiteenistuja tänase valitsuse otsusega karistada veel enne, kui ametist on kõrvaldatud korruptsiooniskandaali sattunud minister Järvik. Mitmete rikkumiste eest lahkuma sunnitud Mart Järvikule kingib valitsus poliitilise kokkuleppe tulemusena veel üle 30 000 euro preemiaraha olukorras, kus kõikjalt mujalt otsitakse kärpekohti.

Eriti häbiväärne on asjaolu, et tõerääkijast tehakse poliitiline kaup selleks, et hoida EKRE valitsuses ja püsida ise võimul. Tänane päev on märgiline, sest see annab hirmutava signaali teistele riigiteenistujatele - kui sa lähed riigivargusest teatama, siis sa kaotad töö. EKRE-l on tänasest Keskerakonna ja Isamaa poliitiline katus, et rünnata veelgi tugevamalt õigusriiki ja ausa valitsemise põhimõtteid.