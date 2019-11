Kongo elamurajoonis kukkus alla reisilennuk 

Lennuk tabas Mapendo elamurajoonis mitut hoonet. Maapinnal hukkus üheksa samast perekonnast pärit inimest, kes asusid kokkupõrke hetkel ühes majas. Õnnetust pealt näinud Djemo Medar väitis, et nägi, kuidas lennuk „kolm korda õhus tiirles ning palju suitsu eritas“. Piloot oli kokkupõrke järel abi järele karjunud, ent Medari sõnul ei olnud leekide tõttu võimalik teda aidata. Pole täpselt teada, mis õnnetuse põhjustas, ent erinevate allikate teatel toimus pärast õhkutõusu mootoririke. Samuti pole veel ohvrite arvu kinnitatud.

Kongo DVs on lennuõnnetused üsna levinud. Riigis puuduvad korralikud ohutusnõuded ning lennukite tehniline seisund on sageli kehv. Seetõttu on kõikidel Kongo lennuliinidel keelatud Euroopa Liidus tegutseda.