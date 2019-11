VIDEO | SAKSLASED ŠOKIS: vargad viisid Dresdeni muuseumist ära hindamatud aarded

Varastatud ehteid on raske müüa

Dresdeni riiklike kunstikogude peadirektor Marion Ackermann avaldas lootust, et vargad ei lõhu ehteid tükkideks. Nimelt on muuseumist varastatud ehteid nende tuntuse tõttu väga raske edasi müüa ning seetõttu võib varastel tekkida mõte müüa need maha tükkide kaupa.

Saksimaa liidumaa peaminister Michael Kretschmer rõhutas, et Dresdeni residentslossis asuvad aarded on Saksimaa rahva sajanditepikkuse raske töö vili ning vargad viisid Saksimaast ära suure tüki, ilma milleta ei ole võimalik mõista piirkonna ajalugu.

Saksa meedia lisab Dresdeni juveelivargusest rääkides, et muuseumi Grünes Gewölbe üks hinnalisemaid eksponaate - 41 karaati kaaluv roheline teemant - on praegu laenatud Metropolitani muuseumile New Yorgis.

Kriminoloog Christian Pfeiffer ei välista võimalust, et vargad tegutsesid mõne rikka kunstikoguja ülesandel, vahendab Focus Online. Nimelt ei ole kunsti vallas sugugi ebatavaline, et mõni superrikas avastab objekti, mida soovib iga hinna eest saada oma kollektsiooni. Seejuures ei sega niisugust kollektsionääri teadmine, et varguse teel saadud esemeid ei saa avalikult teistele näidata või hiljem edasi müüa.

Kaks varast jäid ka valvekaamera salvestatud videole, mille politsei esmaspäeva õhtul avalikustas. Politsei ei välista, et vargaid võis olla ka rohkem.