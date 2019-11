Mart Helme: kui riigikaitses on teistel ministritel ajusurnud suhtumine, siis tuleb ohjad enda kätte haarata 

„Minu mõtte sisu oli see, et kui meil tekib probleem, siis see on kohe probleem ka meie naaberriikidele. Möönan, et see ei olnud nii selgelt öeldud, nagu ma praegu ütlesin, vaid see oli kaheti mõistetav. Sellest võttis kohe Iltalehti ajakirjanik kinni, läks oma hotellituppa, kirjutas selle kokku ja saatis kohe toimetusele,“ kirjeldas Mart Helme juhtunut.

Martin Helme märkis selle peale, et tema arvates peaks kõigil olema õigus riigikaitse probleemidest rääkida. „Sa ei öelnud midagi sellist, mis oleks midagi uut. Debatt on sellel teemal käinud juba mõnda aega. Sellest on rääkinud ka Macron, kes ütles, et NATO on ajusurmas,“ sõnas rahandusminister.

Mõlemad ministrid olid pettunud selles, kuidas möödunud nädalal teised valitsuse liikmed skandaalile reageerisid. „Ma kuulsin vaid juttu, kuidas NAO ühtsust ei tasu küsimärgi alla panna. Meil ei tasu rääkida nendest alternatiividest, see kahjustab NATOt,“ kaebas Mart Helme. „No kui selline kivistunud mõtlemine on, kui selline ajusurnud suhtumine on, siis ei saagi loota kaitseministrile ja teistele ministritele ja tuleb asjad enda kätte võtta,“ ütles ta ja lisas, et tegelikult on kõik suuremad konfliktid saanud alguse sisekonfliktidest ja see on juba siseministri pärusmaa, mitte kaitseministri oma.