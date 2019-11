USA põhjapoolseimas linnas ei tõuse päike enne 2020. aastat 

Päike loojus põhjapolaarjoonest põhjas asuvas Barrowis 18. novembril kohaliku aja järgi kell 1:50 pärastlõunal. See märkis 65 päeva kestva polaaröö algust, mis jättis linnaelanikud kaheks kuuks päikeseta. Taas tõuseb sealkandis päike 23. jaanuaril. Siiski ei veeda Barrowi elanikud kahte kuud pilkases pimeduses – kolm kuni kuus tundi päevas esineb n-ö hämarik, millal on piisavalt valgust, et ka väljas valgustite abita toimetada. Barrowis on suvel seevastu üle kahe kuu kestev periood, mil päike üldse ei looju. Järgmisel aastal kestab see 10. maist 1. augustini.

Käesolev aasta on linnakeses läbi aegade kõige soojemaks tunnistatud. Barrowis on 147 järjestikkusel päeval olnud keskmisest kõrgem õhutemperatuur, mis hämmastab isegi eksperte. Sama võib öelda kogu Alaska kohta. Sellise olukorra peamiseks põhjuseks on ebapiisav ookeanijää, mis tähendab, et ookean neelab rohkem päikeseenergiat, mitte ei peegeldu see jääkattelt tagasi – seetõttu on õhk mere kohal soojem.