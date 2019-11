VIDEO | TÖÖRAHU NIMEL: valitsus tagandas nii minister Mart Järviku kui ka tema kantsleri Illar Lemetti

Kuigi käesolev nädal on riigikogus istungite vaba, ehk poliitikat tehakse mõnevõrra vähem, on sellele vaatamata ministrid jätkuvalt rakkes. Esmaspäev ei jõudnud õieti alatigi, kui kogu ajakirjanduse koorekiht kutsuti peaministri juurde. Juttude järgi oli oodata otsust maaeluministri Mart Järviku saatuse kohta, kuid valitsuse kommunikatsioonibüroo esialgne info ütles, et erakorralisel telefoni teel peetaval istungil on päevakorras vaid maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti personaalküsimus.