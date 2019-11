Hongkongi kohalikel valimistel saavutasid ülekaaluka võidu demokraatiameelsed kandidaadid 

Pühapäeval toimunud kohalikel valimistel osales rekordarv hääletajaid – valimisaktiivsus oli lausa 71% ehk ligi 3 miljonit valijat andis oma hääle. Hongkongi meedia teatel kontrollivad 17 ringkonnanõukogu 18st nüüd demokraatiameelsed poliitikud. Tulemuses nähakse teravat etteheidet Carrie Lami valitsusele, mis on ajendanud kuid kestnud proteste. Kuigi paljud kartsid, et ka valimispäeval võib lahvatada mõni kahetsusväärne intsident, seda siiski ei juhtunud ning hääletus möödus rahulikult.

Esmaspäeval avaldatud teates väitis Lam, et valitsus austab hääletustulemusi. Naise sõnul „kuulab valitsus alandlikult kodanike arvamust“. Lami valitsus ja ka Peking lootsid, et valimised toovad esile neid toetava, ent seni vaikinud enamuse. See lootus ei kandnud vilja – hoopis mitmed kõrged Pekingimeelsed kandidaadid kaotasid koha. Tulemus on ka sümboolne, kuna näitab, et suur osa kogukonnast toetab meeleavaldajate ja demokraatiameelsete aktivistide eesmärke.