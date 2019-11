Pluss, miinus, ennustus | Kurling hiilib eestlaste südamesse, rallimaailm kõigub kriisi veerel, talv algab suusarahva jaoks MK-punktidega 

Raske öelda, kas kurlingust võiks kunagi saada Eesti jaoks nn rahvusspordiala, aga tulemused annavad igal juhul lootust, et ehk on meil tulevastel taliolümpiamängudel põhjust just jääkeeglit vaadata! See omakorda tõstaks juba harrastajate hulka ning arenguks tekiks veel paremad võimalused.

Foto: Eesti kurlingunaiskond. (Rahvusvaheline kurlinguföderatsioon)

Rallispordi käekäik on paljudele eestlastele hingelähedane. Ott Tänak on oma karjääri kõrgpunktis ning lõpetas maailmameistritiitliga 15 aastat kestnud prantslaste hegemoonia. Kuid just Prantsusmaalt tuli möödunud nädalal šokk-uudis – Citroëni meeskond tõmbab rallile kriipsu peale ja lahkub MM-sarjast. Supp muutub tunduvalt lahjemaks, sest alles jääb ainult kaks tehasetiimi: Toyota ja Hyundai. Neile pakub konkurentsi Malcolm Wilsoni eraprojekt ehk M-Sport, kes saab abi Fordilt. Asja on võimalik ka ilustada, aga reaalselt tähendab Citroëni otsus rallispordi jaoks kriisi, millele on vaja kiireid lahendusi. Alal läheb viimastel aastatel hästi ja auditoorium kasvab, kuid kahe ja poole meeskonnaga MM-sari on igal juhul jama. Helgem pool on see, et Toyota eduka naasmise tuules kõlavad sahinad, mis võiks tipprallisse tagasi tuua näiteks Mitsubishi ja Subaru. Milline on Citroëni otsuse mõju nendele plaanidele, näitab aeg.