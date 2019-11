Kaarel Täll | Kas Eesti vajab jalgpallirevolutsiooni? 

Olen peaaegu terve teadliku eksistentsi elanud jalgpalli sees. Kõigepealt tagusin suvalistes kesklinna hoovides palli vastu seina. Kui seina polnud, joonistasime paekivitükiga asfaldile neli ruutu.

Selle emotsiooni pealt olen eelmise sajandi lõpust alates osalenud eri tasemete Eesti meistrivõistlustel. Igal hooajal. Noorteliigade järel tulid meeste teine ja kolmas liiga, siis juba viies ja neljas liiga, väikesed ja suured karikavõistlused. Klubi juubeli puhul mängisime Lilleküla staadionil FC Flora vastu. Tohutu hulk matše ja elamusi.

Selle aja jooksul tekkis omakorda sõprusringkond, kus jalgpallist hoolitakse kõvasti üle keskmise. Me saame pühapäeviti kokku, tõmbame selga ühesugused valged särgid ja anname kuuma. Miks? Sest see annab emotsionaalse laengu. Olgu selleks võit, kaotus või lihtsalt liikumisest saadav hea enesetunne. Ka pühapäeva õhtul läbipekstud tundega diivanil vedelemine on tegelikult mõnus.

Viimase viie või veidi enama aasta jooksul on sellessamas jalgpallientusiastide seltskonnas toimunud kurb muutus – hulk inimesi ei jälgi enam Eesti koondise tegemisi. Sinisärgid on meie vutipüramiidi kõige teravam tipp. Selle satsi iga mäng mõjutab mingil määral ülejäänud jalgpallikogukonda. Kõik need noored ja vanad, kes nädalavahetustel sadades üle Eesti toimuvates matšides väljakule jooksevad, sõltuvad emotsionaalsel tasemel kuidagi Eesti meeste koondisest saadavast tundest.

Ka kehv emotsioon on ju tegelikult tähtis. Vähemalt ei jäta asi külmaks. Aga kui halbu hetki on liiga palju, tuleb lõpuks mandumine. Otsisime alates 2012. aastast hetki, millal Eesti koondis meile päriselt midagi ilusat pakkus... Läks keeruliseks. Esimese hooga meenusid 2 : 2 viik Hollandiga ja 3 : 0 võit Horvaatia üle. Lisaks mõned ilusad väravad. Ja siis pidi hakkama juba väga hoolikalt meenutama, millal koondis veel midagi ülikihvti saavutas.

Paar aastat tagasi vaadati mu sõpruskonnas kõiki Eesti koondise mänge. Nüüd enam mitte. Või siis vaadatakse matš ära, aga omavahel enam asja ei arutata. Äsja kuulsin ühelt sõbralt, et tema ei jälgi koondist juba mitu aastat. See olevat ajaraisk. Ja talle, kurat, meeldib jalgpall väga!