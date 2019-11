Eesti uudised Jõuluks valmis: Vene bussifirma noolib Värska spaaturiste Asso Ladva , täna, 18:18 Jaga: M

ÜHENDAB PIHKVA JA VÄRSKA: Vene bussifirma soovib pihkvalasi otse Värska sanatooriumisse vedada. Foto: Baltic Shuttle

„Värska spaa on vene inimeste seas väga populaarne ja soovime pakkuda sinna otsereise. Tartu ja Tallinna vahel on konkurents väga tihe, nii et kõik, mis sealt tuleb, on juba lisa,“ räägib firma Baltic Shuttle kommertsdirektor Igor Paštšuk, miks nad soovivad koos Vene bussifirmaga SKS Avto avada bussiliini Pihkvast Tallinna peatusega Värskas.