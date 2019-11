SUHKRUMAKS: norralased tõttavad Rootsi magusajahile 

Näiliselt on suhkrumaks olnud norralaste tervisele kasulik. Kui 2000. aastal ahmis iga Norra inimene suhkrut sisse 43 kilo, siis praegu vaid 24 kilo pärast seda, kui suhkrumaksu määra tõsteti läinud aastal koguni 83 protsenti ja see on nüüd umbes 3,7 eurot kilo kohta. Limonaadi ja teiste magusate jookide maks on 50 senti liitrilt.

Tegelikult pole suhkrutarvitamine siiski nii palju vähenenud. Rootsist hangitud kaup, ja seda on tõesti palju, siin arvesse ju ei lähe.

Guardiani ajakirjanik käis suurfirma Gottebiten poes mõne kilomeetri kaugusel Norra piirist Charlottenburgi väikelinnas – Oslost on sinna poolteist tundi autosõitu. Poole jalgpalliväljaku suurune magusapood on rootslaste kinnitusel omalaadsete seas maailma suurim ja seal müüakse umbkaudu 4000 sorti magusatooteid – küpsiseid, kummikomme, karamelli, šokolaaditahveid jms. Ja tagaseinas ka napse ja tubakatooteid.

„See on lausa hullus,“ tunnistab Guardiani ajakirjanikule Erik Bergland, 39aastane kolme lapse isa Oslo äärelinnast. Ta on tänavu juba kolm korda vedanud autotäie kaupa Rootsist koju. „Ma ei käi ainult magusat ostmas,“ ütleb ta. „Paljud asjad on Rootsis odavamad – ka alkohol ja sigaretid. Kuid see, et kommid on rohkem kui kaks korda odavamad, on ikka peamine, mis siis osturetkele meelitab.“