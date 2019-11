KODUVÄGIVALLA ÕUDNE STATISTIKA: 137 tapetud naist 

President Emmanuel Macron oli meeleavaldajatega solidaarne. „Ma avaldan toetust igale naisele, kes on kannatanud vägivalla all,“ kirjutas ta Twitteris. Macron külastas ka keskust, kuhu naised võivad ööpäev läbi helistada ja oma muredest rääkida. Üks kõnedest, mida president kuulis, on 57aastaselt naiselt, kes kurtis, et ta vägivaldne mees on ähvardanud teda tappa. Naine tahtis mehe juurest minema kolida ja palus politseilt abi, et oma asjad mehe valdusest kätte saada. Talle vastati keeldumisega – see ei olevat politsei asi ja tapmisähvardus iseenesest pole ka piisav menetluse algatamiseks. Macronile tunnistas aga politsei juhtkond, et uurida tuleb iga sellist teadet.