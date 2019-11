Seisukoht | Vähem apteeke on parem 

Kohtuvõitlustega reformi nurjata ei õnnestunud ja nüüd rõhuvad ketiapteegid hirmule. Kuna proviisorid neilt „õiglase“ hinnaga apteeke osta ei suuda, siis ähvardab aprillis pärast ärimeeste apteekide sulgemist ravimikriis. Proviisorid ja Keskerakonna juhitav sotsiaalministeerium on seni külma närvi näidanud. Äkki mõistavad ka ärimehed, et sulgemisele kuuluv apteek on mõistlik enne proviisorile maha müüa, kui see täiesti väärtusetuks muutub. Eelduseks on muidugi, et Keskerakond suudab vastu seista Eesti mõjukaimaks meheks hinnatud Margus Linnamäe ja tema taskupartei survele reformi muuta.