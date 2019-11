Igor Gräzin | Švejk Eesti sõjakohtu ees 

Analoogia nimel tasub meenutada, et samasugune ideoloogia – Euroopa militariseerimise ja tribunali-laadse kohtusüsteemi loomine on täna kuluaaride õhus Euroopa Liiduski. Ja mitte ainult: vägivaldne mahasurumine on Sorose ideoloogia materiaalne alus, kui meenutada kahe sündmuse kokkulangemist. Ungari olukorra arutamist röökiva Euroopa Parlamendi ees ja veidi hiljem – Euroopa oma relvajõudude loomise idee, millel puudub mistahes väline sõjaline funktsioon, aga millel teoreetiliselt võib olla liidu-sisese politseilise tegevuse ülesanne.

Ma saan aru, et meil on olemas kaunishingi, kes ütlevad – „Gräzin, sa ajad hullu juttu, mitte kellelegi pole plaanis allutada Eestit sõjavälja-kohtu süsteemile, oleme ju demokraatlik rahvas!“

Aga mine tea… juba ainuüksi see, et sügaval rahuajal on sõjakohtu idee välja mõeldud ja et meil on olemas prokuratuur, kes juba ajabki õigusriigi vastast ja sadistlikku poliitikat (ning pangem tähele – peaprokuröri mahavõtmine, mis peaks olema vähem kui nädalane vaev on jäänud venima ja leidnud pooldajaidki) istutab meile pähe kahtlevaid mõtteid.

Sõjakohtute väljamõtlejatele meenutaksin, et olles kogenud erirežiimide karme aastaid oleme me põhiseadusesse kirjutanud, et erikohtute loomise teatud liiki asjade suhtes sätestab seadus, aga erakorraliste kohtute loomine on keelatud täielikult (paragrahv 148).