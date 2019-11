Talv läheneb: lumest ja lörtsist pääsu pole 

Esmaspäeval jääb Venemaa kohal oleva kõrgrõhkkonna serv Balti riike katma, vahendab ilmateenistus.ee.

Ida-Eestis taevas selgineb, Lääne-Eestisse võib pilvi lisanduda, aga sadu need tõenäoliselt ei too. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on mandril öösel -2 kuni-7, päeval 0 kuni-2.

Teisipäeval püsib idapoolse kõrgrõhkkonna väike ülekaal. Ilm on suurema sajuta, kuid üksikutes kohtades on oodata veidi lund. Rannikul kattub taevas madalate pilvedega, oodata on lörtsi. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -6, päeval on 0 kuni -2.