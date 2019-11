Skandaal Eesti esinduses: saadik tembeldati kauni naisagendi ohvriks 

Kulus aastaid ja ajalehed võisid 1934. aasta juunis pealkirjastada: „Naisspioon J. Kera vahi all. Solovki sunnilaagrist tuli salaja Eestisse. Omaaegsete andmete ja A. Birgi seletuste järgi on J. Kera kõigi salakuulamislugude peajuhiks. Ülekuulamisel poliitilises politseis seletas Kera, et on 1927. aastast alates kogu aeg olnud vangis, suuremalt jaolt Solovki ja teistes vangilaagrites. Vabanes 1934. aastal ja otsustas Eestisse sõita. Rongil tabamisel Keral mingisuguseid kahtlasi materjale ei leitud. Naine oli kehvapoolselt riietatud ja kaasas vaid tühine pisisumma raha. Juuli Kera on umbes 35 aastat vana ja praegugi välimuselt üsna nägus. Juhul kui naisspioon oma süütegude eest satub kohtulaua ette, on oodata sensatsioonilist protsessi.“