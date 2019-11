Ustus Aguri stipendiumi sai Kais Allkivi-Metsoja: varsti aitab keeleoskustaset automaatselt hinnata veebirakendus 

Doktoritöö eesmärk on aidata kaasa eesti keele kui teise keele paremale omandamisele, kasutades infotehnoloogia võimalusi. Töö lõpptulemusena valmib veebirakendus, mida on keeleõppijatel võimalik kasutada näiteks kodutööde, ametikirjade ja muude tekstide kontrolliks, samuti saavad automaathindajat kasutada õpetajad keeletundides loominguliste ülesannete ühiseks analüüsiks ning objektiivse toena õppijate kirjatööde hindamisel.

„31% Eestis elavatest inimestest moodustavad vähemusrahvused, kes meie keelekeskkonnas igapäevaselt toime peavad tulema,“ selgitas stipendiumisaaja Kais Allkivi-Metsoja. „Teadmine sellest, milliseid keelelisi väljendusvahendeid on tarvis, et täita eri tasemetel vajalikke suhtluseesmärke, aitab samas täiustada keeleõppekavu ja arendada mitmesuguseid tasemekohaseid e-õppelahendusi. See muudab keeleõppe paindlikumaks.“