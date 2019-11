Prokuratuur tunnustas Lemettit julguse eest räääkida korruptsioonikahtlustes, Karilaid peab seda ebavajalikuks

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti saatis reedel peaminister Jüri Ratasele kirja, kus teatas, et mitte ükski maaeluministri poolt välja toodud koostöö mittelaabumise põhjustest pole tõsiseltvõetav ning kui ta siiski töölt vabastatakse, vaidlustab ta selle kohtus. Ühtlasi tõi ta kirjas samuti välja, et pöördus enne meediasse pöördumist prokuratuuri poole.

„Mulle on ette heidetud ka seda, et miks ma võimalike kahtlustega (huvide konflikti jm osas) prokuratuuri poole ei pöördunud. Etteheidete tegijad võivad olla kindlad, et prokuratuurile esitamist väärivad dokumendid on sinna ka esitatud. Teatasin käesoleva aasta septembri alguses prokuratuurile võimalikust korruptsioonijuhtumist ning novembris käisin Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos ütlusi andmas,“ kirjutas Lemetti reedel peaminsitrile.

Lemetti sattus ministri ja teiste EKRE poliitikute pahameeletormi alla, sest avaldas Järviku halba valgusesse jätva meilivahetuse, millest selgus, et maaeluminister on valetanud nii M.W. Vooli listeeriapuhangu ja oma nõuniku Urmas Arumäe huvide konflikti osas.

Peaministrile adresseeritud kirjas sõnab kantsler, et maaeluminister Mart Järvik on esitanud talle kahel korral arvamuse avaldamiseks materjalid Lemetti vabastamiseks teenistusest koostöö mittelaabumise tõttu.

„Esimesel korral (11.11.2019) mingeid sisulisi põhjendusi esitatud ei olnud. Oma arvamuses kirjutasin järgmist: „Ministeeriumi kantsleri vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu on põhjendatud, kui kantsler ei saa hakkama oma ametiülesannete täitmisega. Ministri ebakohase käitumise varjamine ei kuulu ministeeriumi kantsleri ametiülesannete hulka. Nagu ütles õiguskantsler, ministril ei ole õigust nõuda ametnikelt seaduse rikkumist ja valetamist. Seega on vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu otsitud põhjus, et karistada mind selliste andmete avalikustamise eest, mis on küll õiged, kuid võivad jätta avalikkusele ministrist halva mulje. Haldusakti andmise formaalne põhjus peab kokku langema selle andmise tegeliku põhjusega. Praegusel juhul need kokku ei lange ja seetõttu oleks tegemist ebaseadusliku teenistusest vabastamisega.“