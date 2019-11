VÄIMELA PISARAID EI USU: aleviku elanikud võitlevad kanasita vastu 

Võru valla suurettevõte Rauameister asub kunagistest Väimela näidissovhoosi lautadest, kuhu kanala peaks tulema, vaid 40 meetri kaugusel. Rauameistri juhataja asetäitja Siret Rantala sõnul on Väimela inimesed nõnda tugevalt kanala vastu, et neil on sellest rääkides pisarad silmis. Ta ütleb, et arendajad on algusest peale vassinud ning hiigelkanala rajamist ei saa usaldada arendajatele, kellest ühel on mitu makseraskustes firmat.