PATISEIS: Apteegireformi osas ei liigutud edasi ega tagasi  

Eesti Apteektrite Liit leiab, et reform ei vaja viimase hetke muudatusi ning lõplik otsustusõiguse apteegis peab andma proviisorile ehk apteekide pidamine peab jääma üksnes proviisorite pärusmaaks. "Täpselt neid eesmärke lõpule jõudev reform ka kannab," sõnas liidu juhatuse esinaine Ülle Rebane.

Eesti Apteekrite Liit tõstatas kohtumisel küsimuse, millal alustavad ketiapteegid endale kuuluvate apteekide reformite nõuetele vastavaks viimist. „Küsimus puudutas nii ajakava kui ka plaane apteekide võõrandamiseks, kuid siinkohal ketid selget vastust ei andnud. Proviisorid on apteegikettidega valmis läbirääkimisteks, kuid apteekide praegused omanikud loodavad ilmselt reformi tühistamist,“ lisas Ülle Rebane. „See võib viia ka olukorrani, kus hakatakse plaanima praeguste ketiapteekide kõrvale proviisorapteeke ja senistel omanikel puudub lõpuks võimalus oma apteegi müümiseks.“

Eesti Apteekide Ühendus: meie hinnangul viib praegune seis apteekide mass-sulgemiseni

Eesti Apteekide Ühendus seisab aga reformi vastu. Olgu aga märgitud, et ühendusega on seotud ka Margus Linnamäe, kes tegeleb ravimite hulgimüügiga ning talle kuulub ka näiteks Apotheka kett. Ta on Isamaa liige ja partei suurtoetaja ning tema ärihuvides oleks apteegireformi ärajäämine. Nüüd, kui Isamaa mängib valitsuses olulist rolli, on pikalt töös olnud seadusemuudatus ka takerduma hakanud.

Ka pärast reedest kohtumist hoiatab EAÜ, et praegune seis viiks apteekide mass-sulgemiseni, mille tulemusena ravimite kättesaadavus halveneks. (Varasemalt on seda väidet kritiseerinud sotsiaalministeerium, nimetades seda alusetuks hirmu külvamiseks.)