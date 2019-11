Eesti uudised Ainult 30 vaatajat: Ainar Ruussaar teeb Kohtla-Järve noortele telesaateid ja Neeme Kuningas teatrit Asso Ladva , täna, 21:35 Jaga: M

SELLISE KOOLI OLEKS PIDANUD TEGEMA 20 AASTAT TAGASI: Kohtla-Järve gümnaasiumi õpetajad Ainar Ruussaar (vasakul) ja Neeme Kuningas ütlevad, et Eesti riik on Ida-Virumaal hilja peale jäänud. Foto: Mari Luud

„Räägitakse, et õpetaja töö on raske. Mis jutt see on, iga töö on raske. Aga tuleb välja, et õpetaja töö on ikka väga raske. Ma olen igal õhtul rontväsinud. Iga tundi valmistan ette nagu 45minutilist telesaadet, igal päev teen ma mitu 45minutilist saadet. Aga saatel on ainult 30 vaatajat,“ nii kirjeldab oma uut ametit staažikas ajakirjanik Ainar Ruussaar, kes õpetab Kohtla-Järve gümnaasiumis meediat ja ühiskonnaõpetust.