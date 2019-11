Millised populaarsed autod läheks maksu alla, kui sotside fantaasia saaks teoks? 

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkuti hinnangul võiks riik kaaluda 50 000 eurot ja enam maksvate autode maksustamist, et teaduse arendamiseks raha leida. Hinnanguliselt võib see aastas sisse tuua ligemale 25 miljonit eurot lisamaksutulu. „Eesti paistab silma sellega, et tööjõumaksud on meil kõrged ja varamaksud olematud. Ehk siis – me maksustame töö tegemist ja rikkaks saamist, mitte rikas olemist. Samuti omavad maksud selget mõju inimeste käitumisele. Kliimaneutraalsuse poole liikumiseks ja autostumise vähendamiseks on igati loogiline kasutada ka maksu ning seetõttu jõudis sotsiaaldemokraatide valimisprogrammi ka luksusautode maksustamise ettepanek,“ seletab Sikkut.