Surnud nastikuga Facebookis poseerimine tõi kaasa uurimise

Asjaolude selgitamisel ei leidnud nastiku tahtlik surmamine kinnitust, sõnas keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul mõnda aega tagasi aset leidnud juhtumist. Asjaga seotud isikud kinnitasid, et leidsid nastiku juba surnuna, aga arvasid, et selline foto Facebookis võiks olla naljakas.

Postituse tegijale selgitati, et nastiku puhul on tegu Eestis III kategooria kaitsealuse liigiga, keda ei tohi surmata ega vigastada. Ühtlasi selgitas inspektsioon, et niisuguse pildi eksponeerimine pole kohane ja seda võib käsitleda loomadevastase vägivalla propageerimisena. Asjaosalised palusid vabandust ja kustutasid postituse.