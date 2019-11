Mine jõulupidudele vastu särava naeratusega! 

Kas teadsid, et hambaarsti tuleks külastada vähemalt kaks korda aastas? Sel moel väldid suuremate probleemide tekkimise ning aukude parandamine on kiirem ning rahakotile kergem.

Kui oled oodanud raviga liiga pikalt ning hammas on väga lagunenud, enamus krooniosast taastatud täidisega või juureravitud, siis on kindlam katta hammas krooniga. See on sisuliselt sarnane keraamiline kate nagu laminaat, kuid katab kõiki hambapindu ja seda saab valmistada mitmetest materjalidest (mis erinevad nii hinna ja välimuse kui ka tugevuse poolest).

Kuna hambakroon kinnitatakse hamba peale, siis selleks, et hambakroon või laminaat hammast suuremaks ei teeks, tuleb eelnevalt hammas vastavatelt pindadelt väiksemaks puurida. Seda tehakse tuimestuse all. Laboris krooni või laminaadi valmimine võtab aega mõni päev kuni nädal ja selleks ajaks kaetakse hammas ajutise krooni või ajutise laminaadiga, mis valmistatakse kabinetis kohapeal (vastasel juhul jääb prepareeritud hammas liiga tundlikuks).

Foto: Envato Elements

Kui hambaaugud on parandatud, siis on aeg hambad teha säravvalgeks. Kõige lihtsamal juhul aitab kliinikus tehtav hammaste puhastus ehk soodapesu ja hambakivi olemasolul hambakivi eemaldus. Soodapesu käigus eemaldatakse hammastelt pigmenteerunud laigud, katt ja muu mustus, mille tulemusena hammaste oma värv tuleb taas nähtavale. Koduste vahenditega sellist puhtust saavutada ei ole võimalik, mistõttu on kasulik lasta seda teha vähemalt kord aastas. Soodapesu järel on hambad siledad ja läikivad ja nende edasine igapäevane puhastamine lihtsam. Soodapesu ei muuda hamba oma tooni heledamaks.

Värvi saab heledamaks muuta aga valgendusega. Seda võib teha nii kliinikus kui ka kodus. Maxilla Hambakliinikus kasutatakse kohapeal Zoom-valgendust (zoom-lambi- ja Opalescence geeliga) ning võimalik on lasta ka laboris valmistada koduseks valgenduseks mõeldud kaped, kuhu sisse pannakse valgendusgeel. Mõlemal juhul tuleb eelnevalt hinnata hammaste ja igemete olukorda, ravida ravivajavad hambad, eemaldada hambakivi, ravida igemehaigused.

Muide, väga lahe idee jõuluajaks, on hambakaunistus! See on tilluke kristall-kujuke, mis liimitakse hambale ilma hambaemaili kahjustamata. Kuna kaunistus on suhteliselt õhuke, harjub sellega üsna kiiresti. Saadaolevate kujukeste valikusse kuuluvad näiteks kullast südamed, taevatähed, delfiinid jne.