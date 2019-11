Maailm Ukraina lõpetab eestlastele tasuta pikaajaliste viisade andmise Toimetas Greete Kõrvits , täna, 16:16 Jaga: M

Foto: TIINA KÕRTSINI

Ukraina valitsus teatas, et lõpetab Eesti kodanikele tasuta pikaajaliste viisade andmise. Unian kirjutab, et see on sümboolseks vastuseks analoogsele sammule Eestis.