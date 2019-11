Mis on päris ja mis mitte? Ilvesel Trumpi kohta kiidusõnu ei jagu 

Foto: Alar Truu

President Toomas Hendrik Ilves rääkis NBC le, et traditsiooniliselt on just Ühendriigid olnud riigiks, kelle sõnad on väga hoolikalt valitud ja seega väga kindlad. Mida kuuled, nii ka on. Ent president Trumpi ajal on asi Ilvese hinnangul muutunud.