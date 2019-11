Seisukoht | Nad varastasid meie vikerkaare! 

Leidsin täiega lahedad vikerkaarevärvides püksid – juba pilti vaadates läks tuju heaks. Lisasin need ostukorvi, ja siis tekkis tõrge: liiga gei! Täiesti uus ja ootamatu tunne. Kas ma olen imelik või? Küsisin tütre käest ka, kas on liiga gei. Ja minu maailma kõige sallivam tütar ütles, et on nagu natuke liiga gei jah. Ehkki püksid ise olid tema arvates lahedad.

Mind ei ole LGBT-värk seni kunagi häirinud, ei paraadid, abielud ega miski. Aga lapselapsele vikerkaarepükse ostes läks meel mõruks. Nad on kaaperdanud kõige rõõmsama ja tujutõstvama värvikombinatsiooni. Vikerkaar peaks olema mitmekesisuse ja ühtsuse sümbol, ja LGBT-liikumises on see ilmselt nii ka mõeldud. Aga mina ei tunneta ühtsust, tunnen hoopis, et olen väljaspool, mind on vikerkaarest ilma jäetud.