Juhtkiri | E-riigi plaan B rottide vastu 

Niisiis tuleb nagu tormigi puhul küsida ka netikaabli puhul ilma igasuguse naljata, milline on riigi plaan B nii elektri kui ka side kindlustamisel ka tavapärasest erinevates olukordades.

Küsimus on õigustatud, sest tormi ajal jagasid eri struktuurid vastukäivaid soovitusi: voolugeneraatorist sõltuv Võru haigla soovitas hädalistel minna mõnda teise haiglasse, samal ajal manitses päästeamet autodega mitte liikuma. Kas nüüdki teab Eesti iga elanik, et kui digiretseptiga ei õnnestu hankida elutähtsaid ravimeid, siis tuleks pöörduda EMOsse? Pikema katkestuse korral aitavad aga minevikulahendused: tööpäeval saab perearst välja kirjutada paberretsepti.

Värske infotehnoloogia- ja väliskaubandusminister Kaimar Karu tõdes, et looduse vastu ei saa. Ent nagu tormile eelneb hoiatus, peaks füüsiliselt piisavalt kaitsmata kaabel olema omaette ohumärk – olgu ründajaks siis rott või keegi-miski muu, kriisi korral tegutsemise ja elanikkonna teavitamise plaan peab varakult valmis olema. Nüüd on eesmärk tagada, et kõik teenused saaksid edaspidi automaatselt teisele magistraalvõrgule ümber suunatud.