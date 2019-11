Nädala TOP TOP 5 | Alampalga tõus teeb vaesemaks Elis Kusma, toimetaja , täna, 17:18 Jaga: M

Foto: Julia Vakina

Alampalga kerkimine järgmisest aastast 584 euro peale kuus on vaevu rõõmu-uudis, kui tööjõupuuduse tingimustes on sellise palga saajaid eeldatavasti tunduvalt vähem kui neid, kes alampalga tõusu tõttu peavad senisest rohkem maksma lasteaia kohatasu ja/või elatusraha – olenemata sellest, kas nende palk tõuseb või püsib paigal. Kas iga-aastane kindel hoop lapsevanemate rahakoti pihta on peresõbralikuks pürgivas riigis ikka kohane?