Kohus mõistis tingimisi vangi politseinikud, kes lasid noormehele põhjuseta gaasi näkku ja jätsid ta metsa 

Politseinik oli koos abipolitseinikuga koostanud mehele kiirmenetluse, pärast mida viidi ta metsa ja kisti füüsilist jõudu kasutades auto tagaistmelt välja. Kannatanu suhtes kasutati õigusvastaselt gaasirelva, mille tõttu kaotas noormees ajutiselt nägemis- ja orientatsioonivõime. Politseinikud jätsid kannatanu metsa maha, kus too ära eksis. Korrakaitsjad ei osutanud kannatanule esmaabi ega kutsunud talle kiirabi ja lahkusid sündmuskohalt. Kannatanu jäi metsa abitus seisundis, kuna oli alkoholi- ja narkojoobes, gaasirelva pärast tugeva nägemishäirega, mobiiltelefonita ja jopeta. Noormees eksles metsas kuni järgmise päeva varahommikuni ja temperatuur oli sel ajal kuni 5 soojakraadi.

Prokuratuur kaebab otsuse edasi. „Tänane kohtuotsus on süüdimõistev, kuid karistus erineb mõnevõrra sellest, mida taotles prokuratuur. Otsustame kohtuotsuse edasikaebamise pärast kohtuotsuse motiividega tutvumist. Prokuratuur on rahul sellega, et isikud tunnistati süüdi neile etteheidetud kuriteos. Politseiteenistuses ei saa tööd teha inimesed, kes ei järgi oma tegevustes seaduse piire ning astuvad nendest üle,“ ütles Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Mari Luuk.