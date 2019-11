Eesti uudised M.V.Wool peaministrile võimalikust sulgemisest: „Meie ettevõte on sattunud poliitiliste „tõmbetuulte“ keerisesse.“ Toimetas Marvel Riik , täna, 14:57 Jaga: M

Meelis Vetevool. Foto: Martin Ahven

„Eesti Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) on viidanud võimalusele, et M.V.Wool AS peab tootmise sulgema listeeriaohu tõttu. Samas on VTA avalikkusele korduvalt kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit on ohutu,“ kirjutab M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool peaministrile ja teistele ministritele. „Kas tõesti on võimalik, et selline poliitiline mäng lõpetab seni ühe Eesti edukaima kalandusettevõtte tegevuse? Palume mitte lasta sellel juhtuda!“