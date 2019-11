Manona Paris | Trollisööt juba 19 aastat ehk Tere, teil tuleks jalad murda 

Miks nad seda tegid? Üks hea tuttav uuris. Me olla solvanud korralike inimeste õiglustunnet sellega, et toetame geide õigusi. Seda ütelust lubas endale tegelane, kes on mitu korda kriminaalkorras karistatud. Meie laste pilte aga kasutasid nad meemides seetõttu, et miks me siis tegime need veebis nii kättesaadavaks.

Ja siis hakkasid sotsiaalvõrgustikes levima pildid, kus mu abikaasa meie vastsündinud pojaga kodu lähedal jalutas. Et näe, selles kandis see reetur elabki!

Tunnistan, et see oli üks madalamaid hetki. Tekkis tunne, nagu astuks mulle vastu suur ja must pimedus. Seda enam, et hetkeks, üheks pisikeseks momendiks, oli mul ka päriselt tunne, et oleme täiesti üksi. Sest ka teised hakkasid ütlema – aga miks te siis ärritate neid? Miks teil on vaja rääkida feminismist? Või inimõigustest? Miks, oh miks võrdlete te neid, kes kasutavad kolmanda Reich'i väljendeid ja žeste, pruuni katkuga? Ärge öelge välja, et hunt on hunt, kasutame ikka võsavillemit, siis ta käitub paremini.

Kas tõesti?

Nii mõnigi kord on mu abikaasa viimaste kuude jooksul irooniliselt täheldanud, et vaat kui kenasti on nii mõnigi avaliku elu tegelane oma vaateid muutnud – veel mõni aeg tagasi heitis talle ette seda, mida ise nüüd vastu rindu tagudes kuulutab.

Ma olen alati uskunud, et inimestega annab rääkida – et meid ühendab rohkem, kui lahutab. Osa trollidega on see aga võimatu – või kuidas sa argumenteeridki inimesega, kes ise Soomes elades süüdistab mind Eestisse olematute pagulaste toomises, et need saaks meie palkade ja sotsiaalabisüsteemi peal rikastuda, ja lubab kättemaksuks mul jalad murda. Ise on vanaema, pensionär, õpetajaharidusega. Küsisin nimme üle – olete ikka kindel – minul jalad murda ja lapsed ära võtta? Jaa, ja sellest olevat veel vähe.

Jätame trollid omaette lämisema