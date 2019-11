FOTOD | 18 meetrit jõulurõõmu: Tartu Raeplatsile jõudis maaülikooli kuusepuine kingitus 

Tuleval aastal möödub sada aastat kõrgema metsandushariduse algusest Eestis ja just seepärast kingib maaülikool oma kodulinnale jõulupuu. Pealegi tähistab 1. detsembril, mis jõulukuusel süttivad tuled, sajandat aastapäeva emakeelne ülikool, millest maaülikool on välja kasvanud.

Kiudorfi sõnul on Tartus kunagi olnud ka 24meetri kõrgune jõulupuu, aga tema arvates on kõige ilusamad ja kompaktsemad väiksemat kasvu kuused – nii 15meetrised. Tänavuse puuga tuleb veel natuke vaeva näha, sest mahavõtmise ja transpordi käigus murdusid mõned oksad. Aga sellega tegeletakse järgmisel nädalal, ütleb Kiudorf.

Koos jõulutulede süütamisega avatakse 1. detsembril Tartu Raeplatsil valgusküla, millel on sellel aastal ka oma elanikud. Kasealuse talust kolivad jõuluks linna viis kana ja üks kukk, nende elukohaks saab maaülikooli töötajate juhendamise järgi meisterdatud musterkanala. Peamine nõue on, et kanadel oleks piisavalt soe ning et siblijad saaksid pidada kinni oma päeva- ja öörežiimist. Nii loodab Tartu linn saada vähemalt mõned jõulumunad, mida annab jõululinnas tegutsevatele tublidele inimestele kinkida.