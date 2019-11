Sandra Jõgeva | Olla radikaalne feminist? 

Seega võtan „äärmusfeministliku“ hoiaku ka, lugedes Postimehes ilmunud PÖFFi direktori Tiina Loki intervjuud Kristina Herodesele. Lokk ütleb seal muu hulgas: „Kindlasti ma saan feministide rünnaku kaela, aga sõbrad – see on ju kahepalgeline. Ühelt poolt karjume, et ärge tehke mulle ust lahti, ja kui lilli kingite, siis ahistate mind. Aga professionaalselt ootame, et palun tehke mulle nüüd kõik uksed lahti, sest et ma olen naine!“ Iroonilisel kombel möönab Lokk siiski intervjuu lõpupoole, et küllap on tänu sellistele kampaaniatele nagu #metoo tema tüdrukutest lastelaste noorus turvalisem. Samas on loo pealkirjaks Postimehes pandud siiski värvikas „Ahistamislood meenutavad stalinismiaega: üks süüdistus ja oled rahvavaenlane“...