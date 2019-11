GLOBAALNE EPIDEEMIA: lapsed ei liigu piisavalt, ei rikastes ega vaestes maades 

WHO andmeil polnud vahet, kas uuringus vaadeldud 11-17aastased lapsed on pärit vaesest või rikkast riigist. Neli last viiest ei tegele piisavalt füüsilise aktiivsusega, mis selles vanuses võiks ideaalis olla tund päevas. Eriti nukker on tüdrukute olukord, kes liiguvad poistest enam vaid neljas 146st uuritud riigist. 85 protsenti maailma tütarlastest ei liigu piisavalt. Poiste vastav näitaja on 78 protsenti.

Kas asi on selles, et lapsed on laisad? Ei, kinnitab WHOs töötav arst dr Fiona Bull BBC-le. „Tulemused räägivad meile millestki väga universaalsest, kuid mitte lastest. See on meie suutmatus ja hoolimatus füüsilise aktiivsuse tähtsustamisel ning see näib olevat ülemaailmne,“ sõnab dr Bull. Üks probleem on akadeemiliste teadmiste esmatähtsustamine ja füüsilise tegevuse pisendamine koolides. Koolitöö ja siis koduste ülesannete peale läheb väga palju aega, mis möödub niisama istudes. Mõnedes piirkondades on koolitee ohtlik, mis tähendab, et omal jalal või rattaga pole sinna tark minna. Ning muidugi rikkama maailma probleem: nutisõltuvus. Dr Bulli sõnul on tänapäeva laste ligipääs meelelahutusele totaalselt erinev ühestki varasemast põlvkonnast.