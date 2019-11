FOTOD | Riigivõrgu öine kaablivahetus sujus tõrgeteta 

„Tööd sujusid ning probleeme ei esinenud. Kui olime uue kaabli paigaldanud, siis testisime, kas andmevahetus toimib. Meie vaatest olid kõik süsteemid töös,“ ütles RIA riigivõrgu osakonna juht Kaido Plovits. Ta lisas, et täna suheldakse uuesti riigivõrgu klientidega ning veendutakse, et ka nende töös pole tõrkeid.

Plovits lisas, et sarnaseid katkestusi aitab vältida lisaks uutele seadmetele ka praegu töös olev riigiside strateegia. „Riigis on iga sent arvel ning hiljutine katkestus aitab meil selgelt välja tuua, kust king pigistab, ning milliste näiliselt totrate, kuid siiski tõsiste ohtudega peame rinda pistma,“ sõnas Plovits. Arutelud riigi sidevõrgu ja taristu tuleviku osas jätkuvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.