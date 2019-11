ÕL VIDEO | Peaminister Ratas: riigisekretäri raport on minu kahtlusi Järviku suhtes kinnitanud 

Riigisekretäri raport tõi välja, et maaeluministri sõnavõttudes on vasturääkivusi, ehk ta on valetanud avalikkusele, ning ületanud koos endise õigusnõunik Urmas Arumäega oma pädevust. Küsimusele, kas sellise profiiliga minister sobib Eesti ministriks, vastas Ratas üheselt: „Ei.“

Varasemalt on välja toodud, et koalitsioon koguneb Järviku personaalküsimust arutama esmaspäeval. Kuidas edasi liikuda olukorras, kus minister on ise teatanud, et ei astu tagasi ning talle on toetust pakkunud EKRE esimees Mart Helme, ei soostunud Ratas kaarte avama. „Eks seda teemat tuleb koalitsioonierakondade sees arutada.“