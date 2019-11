Eesti uudised KURADITOSIN AASTAT KÕMU: Laine Randjärv – skandaalide dirigent ja esimene viiul! Viljar Voog , täna, 13:15 Jaga: M

Laine Randjärv on viimase 13 aasta jooksul figureerinud Eesti ajakirjanduses nii poliitikat kui ka eraelu puudutavate skandaalidega. Foto: Robin Roots, lugeja foto

Pärast mõningast vaikust on Laine Randjärv tagasi uudistes: Viimsi vallavanemana lasi ta ametist lahti Haabneeme kooli direktori, kuid vankus avalikkuse survel ja tühistas otsuse. Värske skandaali valguses on paslik meenutada suuremaid põhjuseid, miks Randjärv või nagu teda varem tunti, Laine Jänes, on end uudistest leidnud.