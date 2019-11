Florida keskkooli krundilt leiti afroameeriklaste surnuaed 

Hiljuti hakkasid levima kuulujutud, et Tampa King's keskkool on rajatud kalmistu kohale. Jutud osutusidki tõeseks – pinnastläbiva radari abil märkasid eksperdid, et kunagine surnuaed oli kooli põllumajandushoone all täiesti olemas. Vanade dokumentide kohaselt asus seal Ridgewoodi kalmistu, kuhu maeti 1940.-1950. aastatel vaeseid. 1957. aastal sai krunt uue omaniku ning kolm aastat hiljem avati samas paigas kool.