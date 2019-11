Venemaa keelustab nutiseadmed, mis ei sisalda kohalikku tarkvara 

Seaduse üks algatajaid Oleg Nikolajev selgitas, et tegelikult on seadus mõeldud Vene kasutajate aitamiseks. „Kui me ostame keerulise elektroonilise seadme, on sinna eelpaigaldatud mitmeid enamjaolt Läänest pärit rakendusi. Arusaadavalt mõtleb kasutaja sel puhul, et kohalikke alternatiive pole olemas,“ sõnas Nikolajev, lisades, et kui seadmest võib leida ka eelseadistatud Vene rakendusi, on kasutajal võimalus ise valida.