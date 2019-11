EKRE nägi Peterkopi tasakaalukuses Järvikule õlekõrt  

Et nii löögi all olev minister kui ka EKRE juht on kinni võtnud samast punktist, sõna „valetamine“ puudumisest Peterkopi aruandes, on vaevalt juhus. Tegu on ainsa õlekõrrega, mis kriitikat täis tekstis leiti.

„Vasturääkivused“

Selgituseks peab esmalt välja tooma Eesti ajakirjanduse eripära. Kui mujal maailmas antaks taoliste riiklikelt oluliste küsimuste puhul suur pressikonverents, siis Eestis annab „tähtis inimene“ igale meediaväljaandele pigem eraldi intervjuu. Üldiselt on tegu naeruväärse protsessiga, kuid praeguses kontekstis on see kasulik, sest Peterkopilt küsiti mitu korda järjest, kas Järvik valetas. Kronoloogiliselt:

„Me tõepoolest tuvastasime mitmeid vasturääkivusi meile esitatud materjalides ja selles, mis minister on avalikkuses ja riigikogu ees välja öelnud,“ sõnas Peterkop Postimehele.

Riigisekretär ERRile: „On vasturääkivusi selles, mis minister on varem riigikogu ees või avalikult välja öelnud ja mida me lugesime välja dokumentidest.“

Õhtulehe otse-eetris: „Meie tõime välja vasturääkivused komisjonile esitatud materjalide ja osade varasemate väljaütluste vahel.“

Peterkopi vastus valetamise kohta Kanal 2-le: „Me tõime oma aruandes välja mitmed juhtumid, kus me leidsime vastuolu ministri poolt väljaöeldu ja meile esitatud dokumentide vahel.“