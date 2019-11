Järvik lükkas ümber uurimiskomisjoni aruande ega astu vabatahtlikult tagasi: ma pole kordagi valetanud ega pädevusi ületanud 

"Olen selles osas kategooriline – ma ei ole kordagi pädevust ületanud ja see, et oleme nõunikega koos VTAlt aru pärinud, ei ole pädevuse ületamine. Mina ei tohi oma tegevusega sekkuda nende otsustesse ja seda ei ole kordagi teinud, ei ole kavatsenud teha ega kavatsegi teha."

Järvik sõnas, et ei kavatse kindlasti ametist taanduda. "Kindlasti mitte, sest olen kõike teinud nii praegu ministri ametis olles kui ka varem, et mul oleks südametunnistus puhas. Ma ei näe mingil määral põhjust tagasi astuma ja seda veel vabatahtlikult."

Minister lisas, et pole täna enda erakonnajuhi Mart Helme ega peaminister Jüri Ratasega suhelnud. Järvikul on kaks lahendust olukorrast välja tulemiseks, kus ministeeriumis pole töörahu saavutatud.

"Olen teinud valitsusele ettepaneku kaheks asjaks – vahetada välja kantsler. Selleks on olemas mul väga hea spetsialist, kelle välja pakun. Teiseks, kuna toiduohutus on niivõrd oluline valdkond, siis minu ja mu nõunike nägemuses on see, et toiduohutuse valdkonda peab kantsler ise juhtima. Seal ei saa olla pikki käsuahelaid, vahelülisid," vastas Järvik.