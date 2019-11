BLOGI | Mart Helme „Esimeses stuudios“: põhimõtteliselt usun komisjoni tulemusi. Ma ei usu, et Järvik astub tagasi.

Komisjoni järeldused on selged. Mitmel puhul on tema väljaütlemised on vastuolulised, mis eesti keeles tähendab valetamist. Minister teadis juba 12. mail listeeria kohta.



Helme: Näen väga selgelt, et see, millega Järvik hakkas tegelema, oli toiduohutuse tagamine üle välja. See tähendab, et nii puu-juurviljade kui ka kala ja liha.



Aga see on ju tagurpidi



Helme: Ei ole. Ta soovis, et kogu toiduohutus oleks tagatud. See tuleb ka raportist välja, et ta pidi VTAlt välja pressima uut informatsiooni. Tekkis konflikt ka sel teemal, et väga selgelt oli näha, et VTA keskendub ühele firmale ehk M.W. Voolile. Tänasel päeval on selge, et listeeria on Vooli ja teistele tehastesse tulnud Soomest ja teistest riikidest pärit toorainetest.