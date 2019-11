Eesti uudised MIS SAAB MAAELUMINISTRIST? Riigisekretäri karm raport Ratasele taganemisruumi ei jäta Viljar Voog , täna, 22:00 Jaga: M

MINEK? Poolteist nädalat tagasi lahkus Mart Järvik Stenbocki majast sõnadega: „Olen minister.“ Kaua ta seda veel öelda saab? Foto: Teet Malsroos

Riigisekretär Taimar Peterkop ei hakanud väitma, et maaeluminister Mart Järvik on avalikkusele valetanud. „Meie tõime välja vasturääkivused. Hinnangu andmine on igaühe enda teha,“ ütles ta oma komisjoni koostatud raporti kohta. Sealsed järeldused ei jäta peaminister Jüri Ratasele palju valikuvõimalust, kui ta tahab oma varasematele sõnadele kindlaks jääda.