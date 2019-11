Eestlaste ind Lätis alkoholi järel käia on raugemas 

"Eks oluliseks saab see, kas see vahe, et kaasa osta, on nii oluline majanduslikult, et sul tasub kaasa osta. Praegu paljude toodete osas on juba niimoodi, et võib mööda vuhiseda ja saab Eestist sama hinnaga osta," ütles konjunktuuriinstituudi juhataja Marje Josing.