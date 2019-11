Juhtkiri | Tõde on selgunud. Mis edasi saab? 

Nüüd, kus ametnikud on oma töö teinud, on järgmine küsimus, mida võimuliit uurimistulemuste ja komisjoni järeldustega peale hakkab. Senisele ministrite tagasiastumise praktikale tuginedes on maaeluministril ainest poliitilise vastutuse võtmiseks piisavalt. Kuid et uus koalitsioon murrab seniseid tabusid, siis soovimatust praegust olukorda muuta on näha nende venitamistaktikast otsustamisel, aga ka Keskerakonna ja EKRE sõnumitest võimuliidu suure töötahte ning valitsuse jätkamise soovi kohta. Sellisel juhul on põnevaim osa kuulda saada Jüri Ratase seekordseid põhjendusi, miks EKRE-le riigivalitsemisel alternatiivi pole.