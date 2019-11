Uus vaip annab jõulude eel toale värskema ja hubasema hingamise! 

Põrand on kui viies sein, mis dikteerib terve ruumi väljanägemist ja muudab tavalise toa eriliseks. Vaibad annavad ruumile hubasuse ja jalge alla mõnusa pehmuse. Möödas on aga need ajad, kui üks ja sama vaip pidi tuba kaunistama kümneid aastaid. Kes soovib, võib kasvõi igal aastal uue ägeda vaiba soetada! Jälle on igavus ja rutiin pühitud!