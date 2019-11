Seisukoht | Tüütu, aga vajalik tehnoülevaatus 

Hea, et TÜVi mehed väsinud rooliotsa avastasid – pärast vahetust ja sillastendi on juhitavus hoopis teisest ooperist. Olin arvestanud ka võimalusega, et mõni TÜVi mees lõpuks ometi avastab aastaid tagasi väljavahetatud mootori: on ju plokil suurelt kirjas hoopis muu number kui passis. Mis seal ikka, vormistame eelmise omaniku tegematajätmise ümber, ei tohiks probleem olla.

Kui maanteeametis hakati nõudma salongi vaheseina paigaldamist ja kogu istmekomplekti ja kinnituste väljaviskamist, sain aru, et on ikka probleem küll. Paar sotti kulu, 400 km sõitu, põranda lammutamine, kahe mehe poole päeva töö...

Aga kuigi see kogemus oli närvesööv, ei pahanda ma ülevaatuse ja maanteeameti meestega, et nad tegid oma tööd. Ei näinud need istmete isetehtud kinnitused just liiga turvalised välja ja lõppkokkuvõttes on mul nüüd ikkagi igati legaalne ning ka turvalisuse ja TÜVi osas hingerahu pakkuv masin. Ülevaatus pole nalja või kiusu pärast välja mõeldud, seda on muu hulgas ka igasuguste autoboheemide pärast vaja.