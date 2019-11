Zelenskõi tuleb järgmisel nädalal Eestisse väikesele visiidile 

Hetkel on maailma tähelepanu Zelenskõil rohkem seoses Ameerikas toimuvaga, kus ta on õnnetul kombel seotud USA president Donald Trumpi ametist tagandamise protsessiga. USA esindajatekoja luurekomisjon kuulab üle tunnistajaid seoses süüdistustega, et Trumpi valitsus pakkus ukrainlastele n-ö käsi-peseb-kätt kokkulepet, et nood uuriksid Trumpi rivaali Joe Bideni ja tolle poja äritegevust Ukrainas.