Rotid närisid puruks 300 meetrit riigisüsteemide toimimiseks vajalikke kaableid 

RIA riigivõrgu osakonna juht Kaido Plovits ütles, et neljapäeval kontrolliti üle teisi sidekaevusid, seda kõike eilsest katkestusest tulenevalt. „Avastasime, et neljas sidekaevus on närilised kahjustanud kokku kuni 300 meetri jagu seda sama fiiberoptilist kaablit. Vältimaks ootamatut ja laialiulatuslikku katkestust, vahetame ülejäänud katkise osa täna öösel ära.“ Ta lisas, et erakorralisele hooldustööle peaks kuluma maksimaalselt seitse kuni kaheksa tundi. „Seega hommikuks on ühendus taastatud,“ lausus Plovits RIA pressiteate vahendusel.